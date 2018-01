Reino Unido enviará mais forças ao Afeganistão, diz jornal O Reino Unido enviará mais forças especiais do Exército, SAS, ao Afeganistão para tomar parte em uma operação de busca e destruição de talebans, afirma neste dominfo o jornal britânico The Sunday Times. Estes reforços respondem ao aumento da violência em Helmand, sul do Afeganistão, onde seis soldados britânicos morreram nos últimos 30 dias. Segundo The Sunday Times, os serviços secretos acreditam que os últimos confrontos podem ser o prenúncio de uma ofensiva maior por parte das forças talebans. O ministro da Defesa britânico, Des Browne, poderia anunciar na segunda-feira ao Parlamento o envio de mais reforços ao Afeganistão, como helicópteros e soldados de infantaria, acrescenta o jornal. O Governo tinha informado na quinta-feira passada que estava analisando "com urgência" com os altos comandantes militares o envio de mais tropas.