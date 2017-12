Reino Unido, Finlândia, Alemanha e UE analisam segurança aérea Os ministros do Interior do Reino Unido, Finlândia e Alemanha e o comissário europeu de Justiça e Interior se reúnem nesta quarta-feira em Londres para analisar a segurança aérea na Europa, depois de a polícia britânica abortar um plano terrorista para explodir aviões em pleno vôo. A reunião, organizada a pedido da Finlândia, que ocupa atualmente a Presidência da União Européia (UE), começa por volta das 9h30 (6h30 de Brasília). Os participantes deverão dar uma entrevista coletiva às 11h15 (8h15 de Brasília), informou o Ministério britânico. O finlandês Kari Rajamaki, o britânico John Reid e o alemão Wolfgang Schauble vão discutir o tema com o vice-presidente da Comissão Européia, órgão executivo da União Européia, Franco Frattini. Também foram convidados representantes de Portugal, Eslovênia e França. Na próxima semana, deverá haver um encontro em Bruxelas entre especialistas em segurança aérea e transportes dos 25 Estados membros. Na semana passada,as autoridades britânicas informaram que tinham evitado um suposto plano terrorista para explodir aviões em vôo entre a Grã-Bretanha e os EUA. Na quinta-feira, a Scotland Yard deteve 24 pessoas relacionadas com a suposta trama.