Reino Unido gastará £ 1 milhão para sepultar Ricardo III

O monarca foi deposto e assassinado em 1485, na batalha de Bosworth Field. Seu corpo foi sepultado em uma cova rasa na hoje demolida igreja de Leicester. Os restos mortais de Ricardo III foram encontrados somente no início deste ano, sob um estacionamento de Leicester, cidade da região central da Inglaterra.

A expectativa é de que o sepultamento do monarca ocorra no ano que vem. De acordo com a administração da Catedral de Leicester, Ricardo III será sepultado "com honras" em uma área do templo especialmente planejada para o evento. Fonte: Associated Press.