Reino Unido intercepta bombardeiros russos

Imagens divulgadas mostram apenas um bombardeiro, mas o ministério se negou a informar quantas aeronaves estavam envolvidas. Incidente semelhante já havia ocorrido na quarta-feira.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) afirmou mais cedo esta semana que houve um aumento no número de voos de aeronaves russas sobre o Mar Negro, Mar Báltico, o Mar do Norte e o Oceano Atlântico. Segundo o relato, grupos de aviões de guerra russos têm conduzido manobras em grande escala no espaço aéreo internacional.

Tensões aumentaram desde a anexação da Crimeia pela Rússia em março. Ao menos 100 interceptações já foram realizadas este ano, três vezes mais do que em 2013. Fonte: Associated Press.