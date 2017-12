Reino Unido libera importação de carne brasileira O porta-voz do Ministério da Agricultura do Reino Unido confirmou hoje o fim do embargo às importações de carne brasileira. A medida havia sido tomada no dia 10 de maio por causa do aparecimento de focos de febre aftosa no Rio Grande do Sul. A Grã-Bretanha informou que manterá a proibição apenas para as regiões onde há a doença, acompanhando posição dos demais países da União Européia. A importação de carne de regiões livres de febre aftosa está liberada a partir de hoje, assim como todos os desembarques do produto que estavam suspensos.