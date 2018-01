Reino Unido mantém planos para zona do euro, diz Blair O Reino Unido continua comprometido com a entrada na zona do euro, desde que as condições sejam apropriadas e que essa decisão amplie a estabilidade do país, disse o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, em Londres. O governo revisou a questão da adoção do euro em junho do ano passado e chegou à conclusão de que a economia do país não havia convergido o suficiente para compartilhar uma taxa de juros com o restante do bloco. Desde então, o assunto ficou em segundo plano na agenda do governo, que concentra energias na defesa da decisão de invadir o Iraque e no cumprimento de sua meta de melhorar os serviços públicos. Na última quarta-feira, o ministro das Finanças britânico, Gordon Brown, disse que o governo não vai revisar a possibilidade de o Reino Unido adotar o euro até o orçamento de 2006, que será anunciado em março ou abril do ano que vem. Mesmo assim, o país vai apenas analisar se uma revisão de sua entrada é necessária, sem presumir que o seja. Em seu discurso, Brown previu que a economa britânica vai crescer entre 3% e 3,5% em 2004 e 2005.