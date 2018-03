Reino Unido não concederá salvo-conduto a Assange O secretário de Exterior do Reino Unido, William Hague, assegurou nesta quinta-feira que não concederá salvo-conduto para que o fundador e editor-chefe do site de vazamento de informações secretas WikiLeaks, o jornalista australiano Julian Assange, deixe o país com destino ao Equador.