Reino Unido oferece 6 milhões de euros para vítimas de terremoto O Governo britânico oferecerá 4 milhões de libras (cerca de 6 milhões de euros) para as vítimas do terremoto da Indonésia, que deixou mais de 3.500 mortos e milhares de feridos, informou hoje o Ministério de Desenvolvimento e Cooperação Internacional. Do total, 3 milhões faziam parte da doação do Reino Unido ao fundo da ONU para o tsunami de 2004, e não tinham sido utilizados. Agora, a Indonésia "é a prioridade", disse à Efe um porta-voz do Ministério. O restante será entregue diretamente à Federação Internacional da Cruz Vermelha, que ontem lançou uma campanha para arrecadar 6 milhões de libras e financiar seu trabalho humanitário na ilha. O primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, que se encontra na Itália, dedicou ontem suas orações "às vítimas da tragédia e a todos os indonésios". A rainha Elizabeth II expressou ontem à noite sua "grande tristeza" pelas mortes. A Bélgica também aprovou uma ajuda de urgência de 500 mil euros. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, François Dumont, explicou hoje que o dinheiro será administrado pela Cruz Vermelha. Um terremoto de 6,2 graus na escala Richter atingiu ontem à ilha de Java, a mais povoada da Indonésia.