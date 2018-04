Reino Unido: opções sobre Rússia seguem em aberto As opções do Reino Unido permanecem em aberto com relação a possíveis ações contra a Rússia após a intervenção militar na Ucrânia, disse o secretário de Relações Exteriores do país, William Hague, nesta terça-feira, depois que um documento do governo sugeria que o país não apoiaria determinadas sanções.