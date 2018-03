Reino Unido pede saída imediata dos britânicos do Iraque O Escritório de Relações Externas do Reino Unido pediu aos cidadãos de nacionalidade britânica para que deixem imediatamente o Iraque, de acordo com informação divulgada hoje pela rede de TV BBC. O escritório informou que as tensões e os riscos de ataques terroristas aumentaram na região. O escritório já tinha recomendado anteriormente que os britânicos não viajassem para o Iraque.