Reino Unido planeja enviar mais combatentes ao Afeganistão O Ministério da Defesa britânico tem planos para enviar mais forças de combate ao sul do Afeganistão, como parte de uma revisão de táticas de altos comandantes do Reino Unido e da Otan, afirma nesta segunda-feira o jornal The Guardian. Estes planos de contingência são necessários diante da inesperada força dos talebans, que travaram uma série de confrontos com as tropas britânicas, acrescenta o jornal. No fim de semana passada, dois soldados britânicos foram mortos na província de Helmand, no sul do Afeganistão. Segundo o jornal, forças de infantaria poderiam substituir 800 técnicos que terminaram de construir uma base britânica. O jornal The Sun afirma também hoje, 3 de julho, que serão enviadas mais tropas de infantaria e aviões de guerra após a morte dos dois soldados britânicos, que aumenta para cinco o número de militares do Reino Unido mortos em Helmand nas últimas três semanas. Mil dos 3.300 britânicos que estão no Afeganistão são técnicos e analistas em logística, cujo trabalho consiste em construir bases para as forças do Reino Unido.