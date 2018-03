Reino Unido planeja reduzir tropa no Iraque em 2009

O Reino Unido planeja reduzir o tamanho de sua tropa no Iraque durante 2009, segundo o chefe das forças armadas do país, Marshal Jock Stirrup. Ele afirmou que o Reino Unido vai retirar os soldados para ajudar a diminuir a grande pressão sobre o Exército britânico, que tem sido prejudicado pela transferência de homens para o Afeganistão e o sul do Iraque. O Reino Unido pretendia cortar o número de soldados no Iraque de 4 mil para 2,5 mil no início deste ano, mas adiou a retirada em março, em meio ao aumento da violência. "Acredito que vamos ver mais progresso substancial em direção a um momento melhor durante o próximo ano", declarou Stirrup. O Reino Unido aumentou para quase 8 mil a quantidade de soldados no Afeganistão e Stirrup afirmou que o exército britânico não tem capacidade para manter os soldados nas duas frentes por muito tempo. A tropa britânica no Iraque está baseada em um aeroporto próximo à cidade de Basra e não tem mais um papel ativo nos combates. Os soldados estão envolvidos principalmente em treinar militares, polícia e guardas de fronteira iraquianos. O primeiro-ministro Gordon Brown deverá fazer um comunicado aos legisladores sobre os planos futuros para o Iraque nas duas próximas semanas, mas seus assessores insistem em que ele não preparou um cronograma para a retirada das forças britânicas. Stirrup disse que o aumento da violência e complicações no treinamento de soldados iraquianos causaram os atrasos na retirada das tropas. O jornal britânico Sunday Times informou na edição de hoje que o Reino Unido planeja retirar a maioria dos soldados do Iraque até metade de 2009, citando fontes não identificadas. O chefe das Forças Armadas declarou também que acredita que as tropas permanecerão no Afeganistão por vários anos. Stirrup argumentou que o país centro-asiático vai precisar de assistência do restante do mundo durante décadas.