Reino Unido pode enviar mais tropas ao Iraque, diz Straw O Reino Unido poderá enviar mais tropas ao Iraque, onde já tem 7.500 soldados, disse o chanceler Jack Straw. ?Se for necessário, estou seguro que o meu colega e ministro da Defesa, Geoff Hoon, cuidará disso. Não creio que haja objeções políticas?, disse Straw à BBC Radio 4. Ele insistiu que as forças podem permanecer no Iraque por dois anos, pelo menos. Os comentários de Straw contrariam a posição manifestada no Parlamento, na última quarta-feira, pelo primeiro-minitro Tony Blair. Ele disse que que não há planos de aumentar a presença militar do Reino Unido no Iraque. Jack Straw justificou o possível aumento de efetivos aos atentados de quarta-feira em Basra, cidade controlada por tropas britânicas, que deixaram pelo menos 68 mortos.