Reino Unido pode liberar uso da maconha O Reino Unido pode descriminar o uso da maconha até o fim do ano. A notícia foi publicada pelo jornal The Sunday Times, que informou ainda que o ministro do Interior, David Blunkett, anunciará neste mês os planos para o fim da punição para quem usa a droga. A decisão se baseia no "êxito" de um projeto piloto realizado no bairro londrino de Brixton, onde a polícia tem tolerado o consumo da maconha para se concentrar no combate ao crime. Os críticos do programa afirmam que o consumo da droga está aumentando. A pena para quem usa maconha no Reino Unido é de cinco anos de prisão, o que mudaria para uma simples advertência da polícia.