Reino Unido: polícia informa que número de mortos em show aéreo pode chegar a 11 A polícia britânica informou que o número de mortos no acidente ocorrido ontem durante uma apresentação aérea pode chegar a 11 pessoas. De acordo com as autoridades, é "alta" a probabilidade de o total de mortos chegar a esse resultado, após informar inicialmente que as fatalidades somavam sete pessoas.