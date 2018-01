Reino Unido prevê para março acordo sobre implementação do Brexit

LONDRES - O ministro britânico para o Brexit, David Davis, disse que está confiante de que um acordo político pode ser alcançado durante reunião do Conselho da União Europeia em março para garantir um período de implementação com duração limitada depois que o país deixar o bloco em 2019.

“Nosso objetivo imediato é alcançar um acordo sobre o período de implementação”, disse durante discurso. “E, porque nossos objetivos são em grande parte os mesmos, estou confiante de que um acordo político pode ser alcançado no Conselho Europeu em março”.

Durante discurso no nordeste da Inglaterra, Davis também afirmou que o o Reino Unido e a União Europeia precisam seguir as mesmas regras durante o período de implementação para suavizar a saída do país do bloco.

O ministro acrescentou que irá discutir com a União Europeia como reguladores podem fornecer clareza para empresas durante esse período.

“Nós precisamos discutir como reguladores e agências podem melhor fornecer continuidade e clareza durante esse período de uma maneira que beneficie a todos”, disse.

“Nós devemos abordar o período de implementação como a ponte para esse novo relacionamento. Isso quer dizer cada lado se comprometendo a não tomar nenhuma ação que mine o outro”. / REUTERS