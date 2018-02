Reino Unido quer apoio chinês para tribunal internacional O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Jack Straw, vai pressionar a China a assinar o tratado de criação do Tribunal Penal Internacional quando visitar Pequim, na próxima semana. A informação foi fornecida pela Ministério das Relações Exteriores da Grã-Bretanha. Na próxima segunda-feira, Straw vai se reunir em Pequim com o presidente da China, Jiang Zemin, e com o ministro das Relações Exteriores, Tang Jiaxuan. A China é um dos países que não assinaram o tratado do Tribunal Penal Internacional, que começou a funcionar em 1° de julho e é a primeira corte internacional permanente para julgar crimes de guerra e crimes contra a humanidade, em qualquer parte do mundo. Ao pressionar o governo chinês, o governo britânico se afasta de seu tradicional alinhamento diplomático aos Estados Unidos (que assinaram o tratado na época do governo Bill Clinton, mas não ratificaram o acordo e retiraram sua assinatura já no governo George W. Bush).