Reino Unido rechaça decisão argentina sobre Malvinas O governo britânico rechaçou hoje a decisão da Argentina de que as embarcações que cruzem pelo território continental até as ilhas Malvinas precisem ter permissão especial de Buenos Aires. O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido afirmou que a Argentina não pode controlar as águas territoriais no entorno das ilhas, chamadas pelos britânicos de Falklands.