Reino Unido reforça medidas de segurança devido ao ebola

O governo britânico informou que os passageiros vão responder questões sobre as viagens recentes e poderão ser avaliados por pessoas com treinamento médico. Os procedimentos serão aplicados no aeroportos Heathrow e Gatwick, ambos em Londres e no terminal de trem da capital. O governo afirmou que as novas medidas vão melhorar a habilidade de detectar e isolar casos da doença.

"Ainda que o risco no Reino Unido permaneça baixo, em vista da preocupação com o número crescente de casos, é correto considerar que futuras medidas serão tomadas para garantir que qualquer potencial caso que chegue ao país seja identificado o quanto antes", informou o escritório médico britânico.

A decisão acontece um dia depois de o Reino Unido enviar 700 militares, um hospital navio e três helicópteros para Serra Leoa a fim de ajudar na luta contra o Ebola.

O vírus matou mais de 3.400 pessoas na África Ocidental, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Nesta semana, os EUA anunciaram a medição da temperatura e outras medidas de monitoramento para passageiros vindos dos países mais atingidos pelo Ebola. Fonte: Associated Press.