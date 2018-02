Reino Unido tem 1º carro-bomba após quase 10 anos

A polícia disse que estava afastando as pessoas do carro quando ele explodiu, causando poucos danos ao tribunal e sem deixar feridos. Moradores das proximidades disseram que suas casas balançaram como num terremoto, mas que as janelas não se quebraram.

Segundo a polícia, a bomba continua 100 quilos de explosivo caseiro, muito menor do que as típicas bombas colocadas em carros pelo IRA. A polícia disse que partes do centro de Newry poderiam ficar fechadas até amanhã, enquanto especialistas forenses buscam pistas num raio de um quilômetro. Eles esperam encontrar traços de DNA do fabricante da bomba e ou do motorista nos restos do carro.

Segundo a polícia, pessoas usando palavras em código, geralmente utilizados por dissidentes do IRA, ligaram para um hospital e para uma loja depois de colocarem o carro na frente do tribunal. A última vez que dissidentes do IRA explodiram um carro-bomba foi em 2001, quando três explosões ocorreram em Londres e na cidade inglesa de Birmingham. As pessoas ligadas ao crime foram presas.