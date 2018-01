Reino Unido tem 40 focos de febre aftosa Mais quatro casos de febre aftosa foram confirmados no Reino Unido, elevando para 40 o número de ocorrências desde fevereiro, informou hoje o Ministério de Agricultura, Pesca e Alimentos. Os quatro focos foram registrados nas regiões de Tyne and Wear, Cumbria, Staffordshire e Essex. O governo tinha anunciado no final da manhã outros quatro casos e O total de animais sacrificados e queimados numa tentativa de conter a disseminação da doença chega a 35.500.