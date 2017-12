Reino Unido termina de pagar empréstimos da 2ª Guerra O Reino Unido terminará de pagar nesta sexta-feira, 29, aos Estados Unidos e ao Canadá dois empréstimos concedidos por estes países durante e após a 2ª Guerra Mundial (1939-1945), informou o governo britânico. Os pagamentos de US$ 83,25 milhões aos EUA e de US$ 22,7 milhões ao Canadá representam a última das 50 parcelas que foram pagas pelo Reino Unido desde 1950. "Esta semana finalmente cumpriremos nosso compromisso com os EUA e com o Canadá pelo apoio que nos deram há 60 anos", declarou o secretário de Estado de Economia Ed Balls. "Foi um apoio vital que ajudou a Grã-Bretanha a derrotar a Alemanha nazista e a garantir a paz e a prosperidade no período do pós-guerra", acrescentou Balls. O governo de Washington emprestou ao Reino Unido US$ 4,33 bilhões em 1945, enquanto o Executivo de Ottawa ajudou Londres com US$ 1,19 bilhão em 1946, com juros de 2% ao ano em ambos os casos. Até agora, o governo britânico devolveu aos EUA US$ 7,5 bilhões e ao Canadá US$ 2 bilhões. O Ministério da Economia disse que ainda estão pendentes dívidas da época da 1ª Guerra Mundial (1914-1918), apesar de o país não ter recebido nem pago dinheiro a partir de 1934, por conta de uma moratória declarada durante a crise econômica do período conhecido como "A Grande Depressão".