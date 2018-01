Reis Magos, para os ingleses nem sábios nem homens Seriam eles magos? Seriam mesmo homens? Os famosos visitantes de Jesus recém-nascido, na estrebaria em Belém, poderiam não ser nem um nem outro. Pelo menos, foi o que decidiu o Sínodo Geral da Igreja da Inglaterra. Que farão os ingleses com três figurinhas de seus presépios? O Sínodo ainda não esclareceu essa última questão. Mas deliberou pela volta ao uso do termo ?Magi? (magos), um termo que não define gêneros, em vez de ?Wise Men? (homens sábios), mais usado na Inglaterra, principalmente numa série de coletas - orações quer precedem a leitura das epístolas na missa. Num relatório divulgado no encontro desta semana do Sínodo, a Comissão de Revisão disse acreditar que termo "magi" é uma transliteração do nome usado por autoridades de cortes persas, e diz ainda que os três poderiam ser mulheres. ?Magi é uma palavra que nada revela sobre número, sabedoria ou sexo? disse um porta-voz do sínodo nesta terça-feira, depois de o Parlamento da Igreja Anglicana ter concordado com a revisão. ?Além disso, embora pareça muito improvável que esses funcionários da corte persa tenham sido mulheres, a possibilidade de que um ou mais dos ?magi? o fossem não pode ser excluída completamente?, diz o relatório da comissão. ?A comissão fixou-se no termo ?magi? uma vez que os visitantes não seriam necessariamente sábios e nem necessariamente homens?, continua o relatório. E, ainda segundo a comissão, porque um estudo recente ?sugere que Mateus deliberadamente usou uma palavra exótica para enfatizar a natureza exótica dos visitantes; e acredita que traduzir o termo para algo mais inteligível universalmente (como faz a Versão Autorizada da Bíblia) é perder o foco.? O porta voz da Igreja Anglicana, Arun Kataria, esclareceu que as Escrituras ?são completamente omissas em revelar se os magos eram homens ou mulheres porque gênero dos magos é absolutamente sem importância.? Por isso, daqui para frente, por decisão do Sínodo, as coletas, incluindo a da Epifania, rezará: ?Criador dos céus que fez uma estrela levar os Magos a adorar o Jesus Menino, guie e ajude-nos para que possamos encontrar o fim de nossa jornada em Jesus Cristo, Nosso Senhor.?