Reivindicações dos estudantes chilenos aceitas parcialmente O governo da presidente Michelle Bachelet aceitou parte das reivindicações dos estudantes secundaristas, que desde terça-feira estão em greve nacional no Chile. "Resolvi tomar novas medidas para garantir que nossos jovens estudem tranqüilos e em boas condições", afirmou a presidente socialista, em mensagem transmitida por cadeia nacional de televisão e rádio. Entre as medidas estão o passe livre para todo jovem que precise de transporte público gratuito, "24 horas por dia, sete dias por semana e durante todo o ano letivo", disse a presidente. Bachelet também anunciou bolsas de estudos para 155 mil estudantes e um projeto para modificar a Lei Orgânica Constituciona de Ensino. Além disso, prometeu criar um Conselho Presidencial para a Educação. Bachelet destacou que "hoje é momento da reforma da qualidade e de decidir o futuro do país. Queremos um Chile mais justo para seu povo e seus estudantes". A presidente enfatizou a importância de igualdade de oportunidades para os jovens. Para ela, o governo deve atuar de forma responsável em todos os setores. Por isso, explicou que algumas reivindicações eram "muito caras", como o transporte gratuito. Assembléia "O custo estaria na faixa de 166 bilhões de pesos (US$ 313.207) ao ano, o que é equivalente a 33 mil novas casas populares, ou a atender 230 mil crianças a mais em creches", comparou Bachelet. "O Executivo não faz promessas que não possa cumprir", acrescentou. As medidas foram anunciadas por Bachelet um dia antes de expirar o ultimato da Assembléia Coordenadora de Estudantes Secundários, que ameaçava convocar uma greve "social" no país na próxima segunda-feira se as suas reivindicações não fossem atendidas. César Valenzuela, um dos dirigentes de entidade, afirmou após a mensagem do governante que neste sábado haverá uma assembléia para analisar as propostas do governo e tomar uma decisão. Os estudantes chilenos promoveram novas manifestações que terminaram em incidentes. Segundo a polícia, que repeliu os protestos com gases lacrimogêneos e jatos de água no centro da capital, houve pelo menos 80 detidos e vários feridos.