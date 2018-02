Rejeição de líderes faz naufragar plano da ONU para o Chipre O secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, disse estar "desapontado" com o apelo dos líderes greco-cipriota e turco-cipriota para que os cidadãos de Chipre rejeitem nas urnas o plano da ONU para a reunificação do país. O líder turco-cipriota Rauf Denktash, por sua vez, pediu que a ONU adie a realização do referendo, previsto para 24 de abril, segundo o plano de Annan, mas o secretário-geral não deu qualquer indicação sobre um eventual adiamento da votação. Por outro lado, funcionários da ONU tentavam reunir-se com o líder greco-cipriota Tassos Papadopoulos, o qual, falando pela TV ao país na quarta-feira à noite, pediu que os cidadãos votassem contra o plano das Nações Unidas.