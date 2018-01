Relação Brasil-EUA não será abalada, diz Powell O secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, afirmou hoje que as relações bilaterais entre os Estados Unidos e o Brasil "estão fortes" e não serão afetadas pela diferença de opinião entre os dois países sobre o trabalho que o diplomata brasileiro licenciado José Maurício Bustani está realizando à frente da Organização para a Proscrição de Armas Químicas (Opaq), uma agência das Nações Unidas com sede em Genebra. "Esse não é um problema bilateral e nossas preocupações com a administração dessa organização não causam nenhum problema nas nossas relações com o Brasil", afirmou Powell durante entrevista que concedeu nesta terça-feira à tarde aos correspondentes do Estado e de quatro jornais da América Latina - Clarín, de Buenos Aires, El Universal, da Cidade do México, El Tiempo, de Bogotá, e La Prensa, da Cidade do Panamá - às vésperas da visita que o presidente George W. Bush inicia depois de amanhã ao México, Peru e El Salvador. Powell disse que seu país está satisfeito com o apoio que recebeu do Brasil na campanha contra o terrorismo. Numa declaração que certamente será lida com ironia, especialmente à luz da recente decisão norte-americana de restringir as importações de aço, Powell afirmou que "o Brasil está tão comprometido com o livre comércio quanto os Estados Unidos". Powell recebeu os jornalistas na sala de reuniões de seu gabinete, no sétimo andar do Departamento de Estado, em torno de uma mesa que foi usada durante a cúpula dos líderes do Grupo dos Sete realizada em Williamsburg, em 1983. O chefe da diplomacia norte-americana disse que a visita que Bush à região - a segunda ao México, e a primeira às Américas do Sul e Central - "mostra o interesse do presidente e de sua administração" pelo hemisfério. Ele confirmou que Washington está repensando sua política para a Colômbia, mas descartou a possibilidade de envolvimento de tropas norte-americanas no país. Segundo o secretário, o governo dos EUA concluiu que a solução, em última análise, para o problema das drogas nos Estados Unidos está em combater ademanda no próprio país. Powell destacou, finalmente, que os critérios da boa administração guiarão cada vez mais as relações dos EUA com outros países e disse que, com o fim da Guerra Fria, Washington já não tem motivos para ignorar quando seus amigos num país seguem práticas antidemocráticas ou antiéticas que não aprova. Abaixo, trechos da entrevista. Pergunta - Como o senhor avalia as relações entre o Brasil e os Estados Unidos nas questões mais importantes do momento, como segurança e comércio? Powell - Acho que as relações entre o Brasil e os Estados Unidos estão muito boas. O Brasil deu um forte apoio à nossa campanha contra o terrorismo e está tão comprometido com o livre comércio quanto os Estados Unidos. Conversei com (o chanceler Celso) Lafer há dois dias, como falo com freqüência com líderes da região. Sempre conto com que o ministro Lafer me chamará se tiver um problema a tratar e eu faço o mesmo com ele. Nossas relações são bastante fortes. Estamos, portanto, satisfeitos com o apoio que o Brasil nos deu na Organização dos Estados Americanos (ao invocar o Tratado do Rio de defesa coletiva, depois dos ataques de 11 de setembro), com o apoio que temos recebido na campanha contra o terrorismo e o compromisso do País com a liberalização do comércio. Pergunta - O ministro Celso Lafer conversou com o senhor sobre a posição do governo dos EUA em favor da saída de um brasileiro, José Maurício Bustani, da direção da Organização da ONU para a Proscrição de Armas Químicas. Qual é a objeção dos EUA a Bustani? Essa questão afetará as relações bilaterais com o Brasil? Powell - Há um problema com esse órgão das Nações Unidas que você mencionou e estamos tratando dele por meio dos canais da ONU. A pessoa que dirige a organização é o sr. Bustani e tenho estado em conversação com o ministro Lafer a respeito. Mas esse não é um problema bilateral entre os EUA e o Brasil. O sr. Bustani dirige uma organização na ONU e a questão está dentro da ONU. Nossas preocupações com a administração dessa organização não causam nenhum problema nas nossas relações bilaterais. O sr. Lafer sabe qual é a nossa posição. Nós sabemos qual é a posição dele. E não há nenhuma irritação nas relações entre o Brasil e os EUA por causa dessa questão. Pergunta - Até agora, a premissa da política dos EUA para a Colômbia era que, no final, haveria uma solução política para o conflito. Com os guerrilheiros reclassificados agora como terroristas, mudou também o objetivo do envolvimento americano? Os EUA buscam, agora, uma solução militar para o conflito? Powell - A política dos EUA é de apoiar os governantes eleitos da Colômbia. Apoiamos o presidente Pastrana e apoiaremos seu sucessor depois que ele for escolhido de uma maneira livre e democrática nas próximas eleições. O presidente Pastrana merece uma grande crédito por ter tentado encontrar uma solução política negociada para acabar com a violência e o sofrimento dos colombianos. Ele tentou isso com a criação dos santuários (para os guerrilheiros). Ele trabalhou duro e nós o apoiamos. Nosso apoio focalizou principalmente os esforços contra os narcotráfico. O nosso Congresso deixou claro que esse deveria ser nosso objetivo na utilização dos recursos aprovados tanto no Plano Colômbia como na Iniciativa para a Região Andina. Quando, algumas semanas atrás, e depois de ter tentado e tentado negociar, Pastrana disse basta e decidiu que essas pessoas (membros das Farc) eram fundamentalmente terroristas, como nós já os havíamos designado, expressamos nosso apoio a ele. Agora que está ainda mais claro que há uma questão de terrorismo a ser enfrentada, além da questão do narcotráfico, estamos buscando maneiras de apoiar a Colômbia. Neste momento, estamos no processo de considerar quais as mudanças que precisamos fazer nas leis de forma a dar um apoio mais amplo ao governo da Colômbia. Notificaremos o Congresso sobre essas mudanças nos próximos dias. O Congresso tem dado amplo apoio. Ao mesmo tempo, sempre queremos ver uma resolução pacífica, uma solução negociada. Mas as partes precisam estar dispostas a negociar a paz. Não vemos necessidade para o envolvimento de tropas norte-americanas na luta contra as Farc ou seja quem for. A questão é ajudar o governo legítimo da Colômbia a se defender contra o terrorismo e o narcotráfico. Pergunta - As estimativas da CIA sugerem que a erradicação do plantio de coca, que era um dos objetivos do Plano Colômbia, não deu resultado. Powell - Há um debate legítimo sobre a eficácia do esforço de erradicação. Há diferentes maneiras de medir. O que eu diria é que o efeito pleno do Plano Colômbia ainda não foi sentido, no que diz respeito aos esforços de erradicação. Vamos eliminar o plantio de coca? Não. Nós aprendemos uma lição penosa nesses muitos anos da campanha antidroga: no final, a maneira de resolver isso não está em ir atrás das fontes fornecedoras ou (confiar) na interdição. A solução, em última análise, não está na América Latina, mas nos EUA. A solução está em fazermos algo em relação à demanda de drogas por pessoas viciadas que estão nas esquinas de nossas ruas e também nos escritórios das empresas - os usuários de colarinho branco das drogas ilegais. Se não pararmos essa criação de demanda, jamais conseguiremos ganhar a guerra contras as drogas. Assim, temos de lutar contra as drogas em cada fase: tratamento (dos viciados), educação dos nossos jovens para que não façam isso, interdição e a repressão à oferta. Pergunta - O que os EUA esperam alcançar com o indiciamento judicial de membros da Farc como narcotraficantes? Powell - Deixaria para o Departamento de Justiça explicar os detalhes dos indiciamentos (anunciados segunda-feira). Mas não me choca que, nessa campanha contra o terrorismo e contra o narcotráfico, indivíduos das Farc, que é uma organização terrorista, sejam indiciados por suas atividades. E isso foi o que o secretário da Justiça John Aschcroft fez. Pergunta - Muitos argentinos acham que os Estados Unidos traíram a Argentina. O sentimento das pessoas é que o país foi um aliado dos EUA, implementou muitas reformas e Washington deveria ajudar os argentinos no momento de crise. Como o senhor responde a isso? Powell - A Argentina não tem melhor amigo do que os Estados Unidos. Temos trabalhado com nossos amigos na Argentina para apontar os problemas econômicos e financeiros que vemos. Encorajamos o governo da Argentina a agir agressivamente para lidar com os problemas estruturais, financeiros e orçamentários. Estamos esperando para ouvir os resultados da visita da equipe do Fundo Monetário Internacional (FMI) que acaba de retornar a Washington e esperamos ter um papel importante na resposta internacional (à crise). Mas o fato de que estamos defendendo reformas e esperando para ver um sólido pacote de reformas não deve ser visto com um sinal de abandono (da Argentina), mas um sinal de apoio e de disposição de ajudar. Uma vez que virmos um plano que conserte os problemas e mereça a assistência financeira da comunidade internacional - e esperamos que isso esteja emergindo -, daremos nosso apoio. O presidente Duhalde tem um trabalho muito difícil e o que estamos tentando fazer é apoiá-lo. Sua filosofia ou sua tendência política não me causa nenhum problema. Pergunta - A preocupação é que, se o atual plano econômico proposto pelo governo fracassar, a democracia na Argentina estaria em risco e isso poderia ter efeitos negativos em outros países da região. Powell - Houve dificuldades, mas creio que a democracia argentina é ainda vibrante. As pessoas trabalharam duro para deixar claro que o processo constitucional precisa ser seguido. Mas é um problema que cabe ao povo da Argentina resolver. As pessoas precisam ter disposição para fazer os sacrifícios, enfrentar as reformas estruturais necessárias. Você disse que a Argentina fez reformas. Mas isso não aconteceu. É ainda um trabalho em andamento. E o presidente Duhalde tem a difícil tarefa de convencer a sociedade. Há escolhas difíceis a ser feitas. Democracia política e democracia econômica caminham juntas nos dias de hoje. Uma reforça a outra. É encorajador que a crise argentina não tenha produzido contágio. Isso pode acontecer, mas (o problema) até agora está contido. Pergunta - O novo subsecretário de Estado para a América Latina, Otto Reich, destacou a importância de combater a corrupção na região e disse que os Estados Unidos revogarão os vistos de entrada de latino-americanos corruptos. Muitas das pessoas suspeitas ou indiciadas por crimes de corrupção, como os ex-presidentes Carlos Salinas, do México, Carlos Menem, da Argentina, e o ex-chefe dos serviços de inteligência do Peru Vladimiro Montesinos, foram em algum momento muito amigos dos EUA. Washington revogará o visto de entrada de Menem, por exemplo? Powell - Eu não quero entrar em nenhum caso individual, pois não tenho todos os fatos diante de mim. Mas posso dizer que em todas as nossas discussões com as nações ao redor do mundo - desenvolvidas e em desenvolvimento -, dizemos cada vez mais que a assistência que elas esperam dos EUA será em função (da resposta que derem a várias as perguntas): você tem um governo democrático, quer dizer, com líderes e um Legislativo eleitos pelo povo? Você tem um sistema baseado na aplicação de leis? Você tem um lugar onde os empresários podem buscar justiça quando algo dá errado? Você tem transparência em seus sistemas político, econômico e financeiro, de modo que as pessoas possam ver como as decisões são tomadas e para onde vai o dinheiro público? Você respeita a propriedade privada? Você acredita em liberdade econômica? São questões simples. O que tenho dito a todos os muitos visitantes que recebo e que estão interessados em comércio e ajuda dos EUA é que, cada vez mais, vamos medir cada país por esses parâmetros. E para mostrar que isso não é apenas retórica, veja novamente o discurso que o presidente Bush pronunciou na quinta-feira, no qual ele anunciou um novo programa de US$ 5 bilhões, além dos nossos outros programa de assistência. O presidente disse que o acesso a esses recursos será para países que têm boa administração, o que significa responder às perguntas que mencionei. Quando as pessoas cometem crimes, elas precisam estar sujeitas à lei. Esses são os padrões sob os quais o mundo civilizado tem de operar. Nos dias da guerra fria, podíamos olhar para o outro lado, porque havia uma coisa ou outra acontecendo com os russos. Crescentemente, essas coisas não podem ser ignoradas. Esses mesmos princípios estão na declaração que o líderes do hemisfério fizeram na Cúpula das Américas, em Quebec. Quem não seguir essas normas não ficará no clube.