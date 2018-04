Relação com Chávez afeta Kirchners

O problema de Cristina e Néstor Kirchner deixou de ser apenas a oposição política e o campo adversário. Em plena campanha eleitoral, surgiu a rebeldia de industriais e empresários - setores que acompanharam, durante os primeiros cinco anos da era kirchnerista, um crescimento econômico que ainda permite ao governo enfrentar com possibilidades o próximo desafio eleitoral. Esse novo conflito parece deixar à vista uma série de precariedades - politicas e conceituais - do casal presidencial. Kirchner construiu por muito tempo, particularmente até 2005, um vínculo com Hugo Chávez, sempre com muitas oscilações. Um pêndulo que vibrava para o lado do presidente venezuelano, mas que, às vezes, pendia com mais intensidade para o lado de Lula e do Brasil. Esporadicamente, apareciam no radar Chile, Paraguai e Bolívia. Já a amizade com o presidente uruguaio, Tabaré Vásquez, foi rompida por causa da disputa sobre a fábrica de celulose Botnia. A relação comercial com o Brasil continua intensa, com os atritos naturais provocados pelo intercâmbio. Mas a sintonia política regional parece que há algum tempo está estacionada em Caracas. Por que? A Venezuela emprestou dinheiro por um alto preço, mas foi na época em que o governo de Kirchner mais necessitava de financiamento externo. A Argentina ainda continua precisando de financiamento, mas Chávez não será mais a mão salvadora. Isto porque o novo contexto da crise internacional não lhe permite, assim como os contínuos transtornos do governo de Cristina também não ajudam. A última ação do líder venezuelano foi fatal: em agosto de 2008, Chávez comprou títulos do governo argentino por US$ 1 bilhão que os bancos venezuelanos arremataram em 48 horas. Em seguida, porém, a Argentina sofreu um colapso financeiro. Antes disso, houve o escândalo da mala de Guido Antonini Wilson, pelo qual o casal Kirchner - especialmente Cristina, no início de seu mandato - pagou um custo político enorme. O fato chegou até Washington e ainda não desapareceu completamente, apesar de Barack Obama estar na Casa Branca desde janeiro. Depois, Chávez nacionalizou a siderúrgica Sidor e mais três empresas pertencentes ao conglomerado argentino Techint. Em ambos os casos, a resposta dos Kirchners foi fria em termos políticos e fora de foco no que se refere ao argumento apresentado, de uma suposta defesa do interesse nacional. Essa indiferença política fica ainda mais nítida se comparada com a reação de Lula, em 2006, quando o presidente boliviano, Evo Morales, quis assumir o controle de duas refinarias da Petrobrás. O casal Kirchner tem reduzido o conceito de defesa nacional a um valor quase patrimonial. Assim, acreditavam resolver satisfatoriamente o conflito da Sidor. E é dessa maneira que eles pareciam estar dispostos a enfrentar a nova ofensiva de Chávez. Bastaria, segundo definição da presidente, uma recompensa justa. Esse mesmo critério imperou na Argentina nos anos 90 e foi ele que produziu, em parte, a desarticulação do sistema produtivo. Um critério pelo qual os setores empresariais foram muito criticados, hoje é adotado pelo casal presidencial. Um exame simplista, mas não sem valor, mostra que Lula conseguiu contornar a crise com a Bolívia, coisa que o casal Kirchner não conseguiu fazer na questão da siderúrgica. O certo é que as artimanhas de Chávez estão voltando a complicar a posição dos Kirchners justamente quando eles enfrentam um momento-chave de sua trajetória política. A relação com Caracas apareceu no meio da campanha. A União Industrial Argentina pediu que a adesão da Venezuela ao Mercosul seja revista. A oposição, em especial Elisa Carrió e Mauricio Macri, denunciou a cumplicidade do casal com as decisões de Chávez. Os Kirchners estão pagando um alto preço por uma relação que pensavam administrar, que por diversas vezes não quiseram rever e, pelo visto, é controlada por Chávez. *Eduardo van der Kooy é analista político