Relação com Israel não terá 'nova era', diz premiê turco O primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que não haverá uma "nova era" na relação com Israel até que o governo israelense peça desculpas e ofereça compensações pelos nove cidadãos turcos mortos no ataque à flotilha de ajuda humanitária que ocorreu no fim de maio deste ano. Erdogan afirmou hoje aos parlamentares turcos que Israel precisa suspender o cerco à Faixa de Gaza.