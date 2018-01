Relações com os EUA frustram governo mexicano Sob crescente pressão interna para mostrar os frutos do realinhamento diplomático e político do México com os Estados Unidos, o presidente Vicente Fox afirmou que as relações entre os dois países "empacaram", e que a ausência de resultados concretos na área da imigração está minando sua credibilidade entre os mexicanos. "Não pode haver relações privilegiadas entre o México e os Estados Unidos sem progressos reais em temas substantivos", disse Fox, num discurso ao Conselho das Américas, em Nova York, na noite de quinta-feira. "E não haverá progressos substantivos sem um tratamento abrangente da questão da imigração; a única solução duradoura será legalizar a situação dos milhões de trabalhadores mexicanos sem documentos que já estão neste país, e estabelecer um procedimento seguro e ordeiro para trabalhadores migrantes". A Casa Branca registrou a queixa. Um porta-voz disse que, apesar das diferenças sobre imigração, as relações entre o México e os EUA "são fortes e robustas". A frustração de Fox deriva, em parte, das expectativas que ele e o presidente George W. Bush criaram. Em feveiro do ano passado, menos de um mês depois de tomar posse, Bush fez sua primeira viagem internacional ao México, para sublinhar a nova importância que atribuía não apenas às relações bilaterais com o país vizinho como à posição do México de aliado especial dos EUA na promoção da agenda regional americana, em prol da democracia e da liberalização comercial - um papel de protagonismo diplomático que Fox e seu ministro de Realações Exteriores, Jorge Castañeda, pareciam prontos a abraçar. No encontro, que ocorreu em Guanajuato, o Estado natal de Fox, Bush aceitou o desafio proposto por seu colega mexicano de redefinir as relações entre o México e os EUA com base num ambicioso programa de regularização gradual dos 3 a 4 milhões de mexicanos que vivem irregularmente em território americano, e a adoção de um sistema seguro e previsível para o movimento de trabalhadores na fronteira de mais de 3,5 mil quilômetros entre os dois países. Mas a idéia encontrou forte resistência no Congresso. E foi praticamente abandonada depois que os atentados terroristas de 11 de setembro do ano passado, contra o World Trade Center e o Pentágono, alteraram as prioridades americanas e forçaram as autoridades a apertar, em lugar de relaxar, os controles sobre os imigrantes. Tendo investido seu prestígio político no sucesso da aproximação com Washington e calculado que traria resultados tangíveis para os mexicanos, Fox não disfarçou sua preocupação e desapontamento ao falar com executivos de negócios e acadêmicos, nesta semana, em Nova York. Segundo ele, "a falta de progresso (na questão da imigração) está tornando cada vez mais difícil manter o apoio político e do público para o que é percebido, no México, como uma mudança na nossa política externa tradicional, que se baseava na necessidade de manter distância em relação aos EUA", disse ele. O líder mexicano, que está prestes a completar 18 meses no poder, acrescentou que a ausência de resultados visíveis de seu bom relacionamento com Bush está afetando também a credibilidade do México junto aos países da América Latina, impedindo que o país assuma o papel que gostaria de ter desempenhado nas crises da Argentina, Colômbia e Venezuela. Ele disse também que os líderes da região tomam a falta de progressos nas relações entre os EUA e o México como prova da relutância da administração Bush frente a um real engajamento com a América Latina. No mês passado, num gesto sem precedentes, o Congresso mexicano negou autorização a Fox para viajar aos EUA. Críticos do líder mexicano no parlamento o consideram um "lacaio" dos EUA. Ciente de que o namoro com Bush já se tornou um problema político em casa, o líder mexicano cancelou o discurso de paraninfo que faria no próximo dia 19 na cerimônia de formatura da Universidade de Notre Dame, citando "circunstâncias políticas domésticas".