Relações entre Sérvia e Montenegro serão estabelecidas na próxima semana Os laços diplomáticos entre a Sérvia e Montenegro serão estabelecidos na próxima semana, anunciou nesta sexta-feira em Belgrado o ministério sérvio das Relações Exteriores. A formalização das relações diplomáticas ocorrerá durante a visita que o primeiro-ministro de Montenegro, Miodrag Vlahovic, pretende fazer a Belgrado em algum momento da próxima semana, prosseguiu a chancelaria sérvia. O anúncio da formalização das relações ocorre apenas um dia depois de a Sérvia ter reconhecido a independência montenegrina. Montenegro declarou independência da Sérvia em 3 de junho, duas semanas depois de os eleitores do país terem aprovado a medida por estreita margem durante um referendo. A Sérvia inicialmente opôs-se à iniciativa e contestou o resultado do referendo. As relações entre Sérvia e Montenegro são consideradas cruciais para a estabilidade dos Bálcãs, uma região que foi palco de quatro guerras de caráter étnico ao longo da década passada. Os persistentes conflitos levaram à dissolução da Iugoslávia. A separação de Sérvia e Montenegro marca o fim formal do que restou da Federação Iugoslava. Bósnia, Croácia, Eslovênia e Macedônia declararam independência de Belgrado nos últimos anos. Sérvia e Montenegro compartilham heranças histórica, cultural e religiosa. Dezenas de milhares de montenegrinos vivem ou trabalham na Sérvia desde que os dois países iniciaram uma união balcânica em 1918.