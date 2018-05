Relâmpago mata cinco chineses em funeral, diz jornal Um relâmpago matou cinco pessoas que estavam em um funeral na China, informou a mídia estatal na terça-feira. O relâmpago atingiu a cabana que um camponês havia construído para o velório de sua esposa na sexta-feira, na província de Jiangsu, no leste do país. Três pessoas morreram na hora, 16 ficaram feridas e duas morreram no hospital, informou o jornal Diário de Xangai. As vítimas eram duas mulheres de meia idade, dois garotos de 14 anos e uma criança de quatro anos, acrescentou o diário. Relâmpagos mataram 403 pessoas ao redor do país até julho deste ano --o equivalente ao número total em 2006 -- afirmou o jornal, citando a Administração Meteorológica da China. (Por Ian Ransom)