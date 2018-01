Relatório analisa o desabamento das Torres Gêmeas As torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, desabaram porque a estrutura interna foi debilitada pelo fogo, mas a destruição da torre sul não influenciou a queda posterior da torre norte, concluiu um estudo elaborado por uma empresa de engenharia dos Estados Unidos. A análise, divulgada nesta quarta-feira, foi realizada pela Weidlinger Associated, uma empresa contratada por Larry Silverstein, administrador do World Trade Center. Silverstein briga na justiça com as seguradoras para determinar se os atentados de 11 de setembro de 2001 foram apenas um ato, como querem as empresas de seguro, ou dois ataques separados, como defende ele. Cada edifício estava segurado em US$ 3,5 bilhões. As conclusões da Weidlinger Associated - reveladas há alguns meses, mas só hoje detalhadas - contradizem um estudo federal de 2002, segundo o qual as vigas de sustentação das torres cederam, desencadeando o desabamento dos prédios de 110 andares. Matthys Levy, que falou em nome da firma, disse que seus especialistas descobriram que os suportes dos edifícios eram capazes de agüentar o impacto. Ele acrescentou que os destroços dos aviões em chamas deslocaram a proteção contra incêndios das colunas de aço nos andares onde ocorreu o impacto, debilitando a estrutura devido ao intenso calor dos incêndios, alimentados pelo combustível das aeronaves. "O fogo causou o desgaste acelerado das colunas de aço que, por sua vez, causaram o desabamento", afirmou.