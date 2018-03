Relatório aponta que ‘Brexit’ deve alterar equilíbrio político em Gibraltar e Malvinas

LONDRES - Um relatório parlamentar divulgado na segunda-feira alerta que uma eventual saída da Grã-Bretanha da União Europeia, conhecida como "Brexit", pode alterar o equilíbrio político em territórios britânicos como Gibraltar e as Ilhas Malvinas.

O documento, elaborado pelo comitê de Política Externa da Câmara dos Comuns, revelou a preocupação das administrações de ambos os territórios por uma possível perda de proteção caso os britânicos optem por abandonar o bloco no referendo do dia 23 de junho.

"No caso de Gibraltar, a experiência nos mostrou que a Espanha aproveitaria qualquer renegociação desse tipo (com a União Europeia) para minar, isolar e excluir ainda mais Gibraltar", afirmou o governo da região no relatório.

O texto, escrito por um comitê que contava com um número equilibrado de deputados favoráveis e contrários ao "Brexit", também inclui o ponto de vista de Sukey Cameron, representante em Londres do governo das Malvinas.

Para ela, a ruptura de laços entre Londres e Bruxelas teria "amplas e profundas implicações" para o território no Atlântico Sul.

"Se a Grã-Bretanha deixar de ser membro da União Europeia, o apoio de muitos dos países do bloco seria menos certo, o que poderia incentivar a Argentina a ter uma postura mais agressiva", afirmou a representante das Malvinas.

O relatório parlamentar também adverte sobre o perigo de "exagerar" nas possíveis consequências da saída da União Europeia na influência internacional da Grã-Bretanha. Os deputados consideram que o país continuaria sendo "uma peça-chave nos assuntos de interesse mundial e um aliado estratégico dos EUA".

A cooperação antiterrorista com os países europeus "sem dúvida continuaria mesmo depois de ter abandonado a União Europeia", afirma o documento. /EFE