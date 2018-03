Relatório britânico descarta relação entre Al-Qaeda e Saddam Um relatório secreto dos serviços de inteligência britânicos afirma que não existe conexão entre o regime iraquiano de Saddam Hussein e a rede terrorista Al-Qaeda, informou na manhã desta quarta-feira a rede britânica BBC. O documento, classificado como "altamente confidencial?, afirma que houve contatos entre Saddam e a Al-Qaeda, mas devido a divergências ideologias as conversações não avançaram. A cadeia britânica afirmou ter visto o relatório, que teria sido elaborado há três semanas pela inteligência de Defesa e que foi enviado ao primeiro-ministro britânico, Tony Blair, e a outros membros do Governo. O Ministério da Defesa se negou a comentar a notícia. O secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, fará hoje um discurso no Conselho de Segurança da ONU, onde acusará o Iraque de esconder armas de destruição de massa e tentará provar a conexão entre Saddam Hussein e a rede terrorista de Osama Bin Laden. Em discurso há poucos dias, o presidente George W. Bush garantiu que essa ligação existe.