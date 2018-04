Relatório da ONU sobre Benazir Bhutto recebe críticas

ISLAMABAD - Um estreito colaborador do ex-presidente paquistanês Pervez Musharraf afirmou nesta sexta-feira, 16, que o relatório da comissão de investigação da ONU sobre o assassinato de Benazir Bhutto contém "erros" e representa um desperdício de dinheiro.

"O relatório extrai as mesmas conclusões apontadas pelo Governo do Paquistão há dois anos. Não há nada de novo", explicou à Agência

Efe o general reformado Rashid Qureshi, que durante a última etapa de Musharraf na Presidência foi seu porta-voz oficial.

Segundo Qureshi, a ONU cometeu "erros específicos" ao responsabilizar Musharraf por não ter dado suficiente proteção a Bhutto, e alegou que quando ocorreu o assassinato Musharraf já não estava em uma situação idônea para controlar o estado.

"Já não era o chefe do Governo (...) e também não era chefe do Exército, portanto não tinha controle sobre os serviços de inteligência", afirmou Qureshi.

Musharraf tinha deixado a chefia das Forças Armadas e do Governo poucas semanas antes de 27 de dezembro de 2007, dia em que Bhutto morreu em um atentado suicida na cidade de Rawalpindi, embora os analistas considerem que o então presidente seguia sendo de fato o homem mais poderoso do país.

O antigo porta-voz de Musharraf se declarou "surpreso" com o conteúdo do relatório apresentado ontem pela ONU, que mantém que a morte de Bhutto poderia ter sido evitada com medidas de segurança mais estritas.