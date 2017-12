Relatório da ONU vê avanço em direitos humanos no Iraque Relatório das Nações Unidas dá crédito à coalizão liderada pelos EUA por terminar com anos de violações de direitos humanos praticadas pela ditadura de Saddam Hussein, mas cita as preocupações nascidas do tratamento dispensado aos prisioneiros pelas forças de ocupação. ?Do ponto de vista dos direitos humanos, houve ganhos durante o período desde que as forças da coalizão tomaram o controle do país?, diz o estudo de 45 páginas. O texto nota que a legalidade da invasão do Iraque - feita sem autorização expressa da ONU - ?é objeto de debate, mas escapa à província deste relatório?. O estudo afirma que ?a queda de Saddam Hussein removeu um governo que predava o povo do Iraque e cometia violações chocantes, sistemáticas e criminosas dos direitos humanos?. O relatório foi elaborado pelo alto comissariado de direitos humanos das Nações Unidas, Movimentos de defesa dos direitos humanos mostraram-se desapontados com os termos do estudo. ?Ele aceita gratuitamente as boas intenções dos governos da coalizão?, diz Reed Brody, porta-voz da Human Rights Watch. ?Perdeu-se uma importante oportunidade de exigir explicações das forças da coalizão?. O relatório, elogiado pelo governo dos EUA, chama atenção para a forma como os iraquianos vêm sendo tratados durante a ocupação. ?Têm havido sérios problemas de direitos humanos que devem ser reconhecidos?, diz o texto. ?As agruras sofridas pelos iraquianos após a vitória da coalizão certamente não foram intencionais. Mas o fato é que existiram?. O relatório pede a indicação de um supervisor especial de direitos humanos dentro da coalizão.