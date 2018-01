Relatório de Sharon envolve Arafat com terrorismo O primeiro ministro israelense Ariel Sharon vai apresentar ao presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, em reunião a ser realizada esta semana, um documento de 100 páginas que liga o líder palestino Yasser Arafat aos ataques terroristas contra Israel. Sharon culpou Arafat pela violência, que já dura mais de 19 meses de conflito, e tenta obter o apoio dos EUA para sua tese de que Arafat não está interessado nas negociações de paz. O relatório, que deve ser divulgado amanhã, inclui cópias de documentos confiscados pelo exército israelense em áreas palestinas durante a operação militar. Algumas ordens de pagamento a militantes palestinos que participaram de ataques contra Israel estão contém a assinatura de Arafat, disse o assessor para assuntos estrangeiros de Sharon, Danny Ayalon. ?O envolvimento de Arafat superou nossas próprias expectativas?, disse Avalon. ?Foram encontrados documentos que o ligam diretamente aos ataques e à infra-estrutura do terror?, acrescentou. ?Arafat aprovou todos os financiamentos a ataques suicidas a bomba e organizações envolvidas em ataques?, afirmou Ayalon. Um dos documentos mostra o envio de fundos para militantes no orçamento da Fatah, uma facção da Organização de Libertação da Palestina (OLP) da qual Arafat faz parte. Os palestinos argumentaram que esses fundos foram utilizados para atividades políticas e sociais, e questionaram a autenticidade dos documentos apresentados por Israel.