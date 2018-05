Relatório do Egito dobra número de mortos durante protestos

Fotos na praça Tahrir de manifestantes mortos nos protestos de fevereiro

CAIRO - Pelo menos 846 pessoas morreram durante as manifestações que duraram 18 dias e levaram à renúncia de Hosni Mubarak, no Egito. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 19, por uma comissão investigadora do governo egípcio. O número é maior que o dobro do divulgado inicialmente.

Pela contagem oficial anterior, 365 pessoas haviam sido mortas. No relatório, o painel de juízes e promotores descreve a forma como policiais atiraram na cabeça e no peito de manifestantes. "Os ferimentos mortais ocorreram porque foram disparados tiros com munição de verdade na cabeça e no peito dos manifestantes", constatou o relatório.

Feridos

Ainda segundo o documento divulgado nesta terça há registros de internação de "um enorme número de pessoas com ferimentos nos olhos". A comissão aponta ainda que centenas desses feridos perderam os olhos ou ficaram cegas.

O relatório também culpa Mubarak, que governou o Egito desde 1981, como responsável pelas mortes e mutilações. Foi o ex-presidente, agora com 82 anos, quem deu a ordem ao ministro do Interior, Habib el-Adly, para que a polícia abrisse fogo contra os manifestantes.

A comissão baseou o relatório em depoimentos de funcionários públicos, manifestantes e testemunhas, bem como em reportagens de jornais e fotografias obtidas de indivíduos que participaram dos protestos.

Mubarak foi forçado a renunciar em 11 de fevereiro, em meio a enormes manifestações contra o seu regime, considerado decadente e corrupto. Ele foi substituído por uma junta militar, que realizou um referendo que estabeleceu eleições para o segundo semestre deste ano.

Com Agência Estado e AP