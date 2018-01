Relatório insinua participação saudita no 11/9 As 28 páginas classificadas de um relatório do Congresso dos EUA sobre os atentados de 11 de setembro de 2001 dizem que dois cidadãos sauditas que tiveram ligações com dois dos seqüestradores dos aviões eram, provavelmente, agentes da inteligência da Arábia Saudita e se reportavam a funcionários do governo saudita. A informacão é de pessoas que tiveram acesso ao relatório, que tem quase 900 páginas. As páginas classificadas indicam que uma rede de ligações entre empresários sauditas, a família real, organizações beneficentes e bancos podem ter ajudado a Al-Qaeda ou os seqüestradores. Esta parte do relatório, de acordo com fontes que o leram, ajudaria a explicar as recentes tensões entre os EUA e a Arábia Saudita. Funcionários sauditas de alto escalão negaram qualquer ligação entre seu governo e os ataques e pediram que as páginas fossem desclassificadas, mas o presidente George W. Bush recusou. Na sexta-feira, dezenas de deputados americanos também pediram a divulgação das páginas.