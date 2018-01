Relatório oficial sobre 11/9 sairá em livro Uma versão autorizada, em livro, do relatório da comissão que investiga os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos será publicada em meados deste ano pela W.W. Norton & Company. ?Nosso relatório, afinal, é para o povo americano. Queremos que o público leia as descobertas da comissão, avalie suas recomendações e participe do diálogo sobre como melhorar a segurança nacional?, disse o presidente da comissão, Tom Kean. O livro sairá numa primeira edição em capa mole de 500.000 exemplares e preço recomendado de US$ 10 (R$ 30) nas livrarias. A editora não pagou adiantamento e a comissão não receberá direitos autorais. O relatório oficial deverá ser divulgado em 26 de julho, e o livro sairá ao mesmo tempo.