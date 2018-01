Relatório sobre 11/9 está à venda nas livrarias Enquanto era apresentado ao Congresso americano nesta quinta-feira, o esperado relatório da comissão que investigou os atentados de 11 de setembro de 2001 também começava a ser vendido em livrarias espalhadas pelos Estados Unidos, informou o jornal The Washington Post. O lançamento simultâneo em forma de livro do relatório de 500 páginas implica que a editora W.W. Norton & Company teve de imprimi-lo em segredo e enviá-lo às lojas por via aérea, apurou o diário americano. Ao todo, mais de 500 mil exemplares do relatório foram impressos. O lançamento simultâneo do livro dia foi uma idéia apresentada pelo presidente da comissão, o ex-governador de New Jersey Thomas H. Kean. Ele argumentou que o público deveria ter acesso às mesmas informações que os funcionários do governo. O texto çompleto também está disponível na internet, no site da comissão (http://www.9-11commission.gov).