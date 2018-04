Relatórios ligam regime saudita a extremistas Advogados das vítimas do 11 de Setembro tiveram acesso a documentos que contêm evidências da ligação entre o governo saudita e grupos extremistas internacionais. O conteúdo dos papéis seria grave o suficiente para colocar o governo americano numa saia-justa com um de seus principais aliados no Oriente Médio. Relatórios mostram como a Organização de Ajuda Islâmica Internacional, ligada à família real saudita, deu "apoio a organizações terroristas" em 2006.