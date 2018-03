Relatos de crianças entre rebeldes de Darfur preocupam a ONU O secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon, disse em um relatório divulgado na terça-feira que está muito preocupado com os rumores de que um grupo rebelde da região sudanesa de Darfur estaria usando crianças como soldados. Em um sombrio relatório sobre a missão de paz conjunta da Organização das Nações Unidas (ONU) e da União Africana em Darfur, Ban se disse "profundamente desapontado" com a falta de avanços após cinco anos de conflito no oeste do Sudão. Ban afirmou que o ataque-surpresa de maio do Movimento Justiça e Igualdade (MJI) contra a capital, Cartum, mostrou a incapacidade geral de negociar no Sudão. Esse grupo rebelde normalmente só age em Darfur, e depois do ataque a Cartum o governo disse ter capturado alguns menores guerrilheiros. "Meu gabinete está pressionando pela libertação das crianças detidas pelo governo durante o ataque, e condeno o uso de crianças como soldados em todas as circunstâncias", disse Ban. O secretário-geral também demonstrou preocupação com o rompimento de relações entre Sudão e Chad depois do ataque de maio. Os dois países se acusam mutuamente de patrocinar rebeldes no território vizinho. O relatório de Ban, datado de 7 de julho, não cita o pedido feito na segunda-feira pelo procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno-Ocampo, para que seja emitido um mandato internacional de prisão contra o presidente sudanês, Omar Hassan Al Bashir, por suspeita de crimes contra a humanidade. A China, que apóia o governo sudanês, manifestou preocupação no Conselho de Segurança com a possível prisão de Bashir, e diplomatas disseram que Pequim pode sugerir uma resolução que suspenderia durante um ano o eventual indiciamento formal do presidente. Caso os juízes do ICC aceitem o indiciamento, a ordem de prisão poderia ser emitida em outubro ou novembro. Moreno-Ocampo diz que as políticas de Bashir provocaram pelo menos 45 mil mortes e 2,5 milhões de refugiados.