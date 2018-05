Relatos detalham ações da cúpula da Al-Qaeda após 11/9 Em 11 de setembro de 2011, o núcleo da Al-Qaeda estava concentrado em uma só cidade: Karachi, no Paquistão. Em um hospital, o arquiteto do ataque ao navio americano USS Cole, em 2000, repousava após uma cirurgia nas amígdalas. Perto dali, o homem que organizaria os atentados em Bali, em 2002, tentava montar um laboratório de armas biológicas. E, em um esconderijo, o militante que se descreveria como o "mentor" dos ataques de 11 de Setembro e outros integrantes da cúpula da Al-Qaeda assistiam pela TV as cenas de Nova York e Washington. No dia seguinte, a maior parte do núcleo da rede de Osama bin Laden tomaria o caminho de volta ao Afeganistão, preparando-se para uma longa guerra.