Relembre a cronologia dos piores acidentes aéreos dos últimos dez anos

Um avião de passageiros cai sobre uma casa em Buffalo, Estado de Nova York, matando todas as 49 pessoas a bordo e pelo menos uma pessoa no solo. Um avião de passageiros cai em um rio no Amazonas, causando a morte de 24 pessoas, a maioria delas da mesma família. Um avião da US Airways, em um voo doméstico, faz um pouso forçado no rio Hudson, em Nova York. Todos os 150 passageiros e cinco tripulantes foram resgatados e ninguém morreu.* Um Boeing 737 sofre um acidente perto da cidade de Perm, no centro da Rússia, matando todos os 88 passageiros e tripulantes a bordo. Um avião de passageiros cai pouco depois da decolagem na capital do Quirguistão, Bishkek, causando a morte de 68 pessoas. Um avião da Spainair sai da pista durante a decolagem, no aeroporto de Barajas, em Madri, causando a morte de 154 pessoas e deixando 18 feridas. O ministro da Defesa do Sudão está entre os 22 mortos no acidente de um avião que transportava uma delegação militar a oeste de Juba. Cerca de 40 pessoas morrem quando um DC-9 sai da pista quando tentava decolar na cidade de Goma, na República Democrática do Congo, em meio ao mau tempo. Dezenove pessoas morreram em um acidente com um avião de transporte militar polonês Casa C-295M no noroeste do país. A aeronave transportava oficiais que participaram de uma conferência sobre segurança aérea. Todas as 56 pessoas a bordo de um avião da Atlasjet morrem em um acidente perto da cidade de Keciborlu, na província montanhosa de Isparta, na Turquia, a cerca de 12 km do aeroporto. Pelo menos 87 pessoas morrem de pois que um avião da companhia One-Two-Go derrapa na pista ao pousar, bate e se parte, em meio ao mau tempo no balneário tailandês de Phuket. Avião da TAM não consegue parar na hora do pouso no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e se choca com casas do lado de fora do aeroporto. Foi o pior desastre aéreo já registrado no Brasil. Ao todo, 199 pessoas morreram - todas as 186 a bordo e outras 13 no solo. Um Boeing 737-800 da Kenya Airways cai em um pântano na República dos Camarões, causando a morte de todas as 114 pessoas a bordo. Um Boeing 737-400 da Adam Air sofre um acidente nas montanhas da ilha de Sulawesi, na Indonésia, durante um voo doméstico. Havia 102 pessoas a bordo. Um Boeing 737 da Gol cai no norte do Estado do Mato Grosso, depois de se chocar no ar com um jato Legacy durante o voo, causando a morte de todas as 154 pessoas a bordo. Foi o segundo acidente aéreo mais grave da história do Brasil, em número de vítimas. Um jato da Comair CRJ-100 sofre acidente depois de decolar de Lexington, nos Estados Unidos, causando a morte de 49 pessoas. Um Tupolev 154 russo se acidenta no leste da Ucrânia com 170 pessoas a bordo. Um Airbus A-310 da empresa russa S7 derrapa na pista durante o pouso no aeroporto de Irkutsk, na Sibéria. Cento e vinte e quatro das pessoas a bordo morreram, mas mais de 50 sobreviveram ao acidente. Um Airbus A-320 da Armavia sofre acidente no Mar Negro perto de Sochi, matando todas as 113 pessoas a bordo. Um DC-9 da Sosoliso se acidenta na cidade de Port Harcourt, no sul da Nigéria, matando as 103 pessoas a bordo. Um avião militar C-130 cai nos arredores de Teerã, capital do Irã, matando 110 pessoas, algumas delas no solo. Um Boeing 737 da Bellview airlines, transportando 117 pessoas, cai pouco depois de decolar da cidade de Lagos, na Nigéria, matando todos a bordo. Um avião da empresa Mandala, com 112 passageiros e cinco tripulantes a bordo se acidenta na cidade indonésia de Medan, matando quase todos a bordo e dezenas no solo. Um Boeing 737-200 da empresa aérea Tans sofre acidente num voo interno no Peru, perto da cidade de Pucallpa. As informações são de que 40 pessoas morreram e 58 sobreviveram. Um avião colombiano operado pela West Caribbean Airways cai em uma remota região da Venezuela, matando todas as 160 pessoas a bordo. O avião, que havia partido do Panamá, seguia para a Martinica. Um avião da empresa Helios que voava do Chipre para Praga com 121 pessoas a bordo sofre um acidente ao norte de Atenas, a capital grega, aparentemente depois de uma queda de pressão na cabine. Um avião da Equatair se acidenta pouco depois de decolar de Malabo, capital da Guiné Equatorial, causando a morte de todas as 60 pessoas a bordo. Os restos do Boeing 737 da Kam Air são encontrados nas altas montanhas perto da capital afegã, Cabul, dois dias depois de o avião ter desaparecido dos radares em meio a fortes tempestades de neve. Havia 104 pessoas a bordo. Um avião de passageiros cai em um lago congelado perto da cidade de Baotou, no norte da China, matando as 53 pessoas a bordo e duas no solo. Um voo charter egípcio da empresa Flash cai no Mar Vermelho, matando as 141 pessoas a bordo. Acredita-se que a maioria dos passageiros eram turistas franceses. Um Boeing 727 cai pouco depois de decolar no Benin, matando as 135 pessoas a bordo. O voo seguia para o Líbano. Um Boeing 737 sofre um acidente no Sudão pouco depois de levantar voo, causando a morte de 115 pessoas a bordo. Só um passageiro, uma criança, sobreviveu. Um Yak-42 ucraniano caiu no balneário de Trabzon, no Mar Negro, noroeste da Turquia, matando todas as 74 pessoas a bordo. A maioria dos passageiros eram soldados espanhóis de uma força de paz que voltava do Afeganistão. Cerca de 170 pessoas morreram na República Democrática do Congo, depois que a rampa traseira de um antigo avião soviético, um Ilyushin 76, aparentemente caiu, sugando todas as pessoas a bordo para fora. Um Boeing 737 argelino cai depois de decolar do remoto aeroporto de Tamanrasset, no sul da Argélia, causando a morte de 102 pessoas. Um avião militar iraniano cai no sul do país matando todos as 276 pessoas a bordo. Um avião da Turkish Airlines com 76 passageiros mais a tripulação cai enquanto tentava pousar em Diyarbakir. Um Antonov 140 que transportava especialistas em ciências aeroespaciais cai no centro do Irã, matando todas as 46 pessoas a bordo. Um avião de guerra cai em meio a uma multidão de espectadores na cidade de Lviv, oeste da Ucrânia, matando 77 pessoas no pior desastre já ocorrido em um show aéreo. Setenta e uma pessoas, muitas delas crianças, morrem quando um Tupolev 154 russo, que transportava alunos de uma escola para a Espanha, se chocou contra um Boeing 757 durante o voo, sobre o sul da Alemanha. Um Boeing 747 da companhia aérea nacional de Taiwan - a China Airlines - cai no mar perto da ilha de Penghu, com 225 pessoas a bordo. Um avião da China Northern Airlines transportando 112 pessoas caiu no mar perto de Dalian, no nordeste da China. Um avião BAC1-11-500 operado pela companhia aérea EAS se acidenta na cidade de Kano, na Nigéria, matando 148 pessoas - metade delas no solo. O voo 129 da Air China sofre acidente ao se aproximar de Pusan, na Coreia do Norte, com mais de 160 pessoas a bordo. Um Tupolev 154 operado pela Iran Air cai nas montanhas do oeste do Irã, causando a morte das 117 pessoas a bordo. Um Boeing 727 da empresa equatoriana TAME se choca contra montanhas na Colômbia, causando a morte de 92 pessoas. Um A-300 da American Airlines que seguia para a República Dominicana cai pouco depois de decolar em uma área residencial do bairro do Queens, em Nova York, matando todas as 260 pessoas a bordo e pelo menos cinco pessoas no solo. Um avião da SAS se choca contra um pequeno avião em meio à forte neblina na pista do aeroporto Linate, em Milão, causando a morte de 118 pessoas. Um Tupolev 154 da empresa aérea russa Sibir, que seguia de Tel Aviv para Novosibirsk, na Sibéria, explode durante o voo e cai no Mar Negro, matando todas as 78 pessoas a bordo. Um Tupolev 154 russo, que seguia de Yakaterinburgo para Vladivostok se acidenta próximo a cidade de Irkutsk, matando 133 passageiros e 10 tripulantes. Um Boeing 747 da Singapore Airlines, que seguia para Los Angeles, sofre acidente pouco depois da decolagem no aeroporto de Taipei, em Taiwan, matando 78 das 179 pessoas a bordo. Um Airbus da Gulf Air caiu no mar pouco antes da hora do pouso, em Barein, causando a morte das 143 pessoas a bordo. Um Concorde da Air France que seguia para Nova York se incendeia logo depois de decolar e se choca contra um hotel nos arredores de Paris, matando 113 pessoas, entre elas, quatro no solo. o Boeing 737-200 da Alliance Air sofre acidente tentava pousar em Patna, na Índia, causando a morte das 51 pessoas a bordo e de quatro pessoas no solo. O Boeing 737-200 da Air Phillippines que seguia de Manila para Davao se acidenta quando se preparava para pousar, matando as 131 pessoas a bordo. O MD-83 da Alaska Airlines, que voava do México para San Francisco, cai no mar, perto da costa sul da Califórnia, matando todas as 88 pessoas a bordo. O A-130 da Kenyan Airways cai no Oceano Atlântico pouco depois de decolar de Abidjan, na Costa do Marfim, a caminho de Lagos, na Nigéria. Apenas 10 das 179 pessoas a bordo sobreviveram. O Boeing 767 da EgyptAir cai no Oceano Atlântico depois de decolar do aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, a caminho do Cairo. Todas as 217 pessoas a bordo morreram. Um avião da China Southern Airlines cai em um descampado na província costeira de Zhejiang depois de explodir durante o voo. Todas as 61 pessoas a bordo do TU-154 de fabricação russa morreram. O A-310 da Thai Airways International se acidenta na terceira tentativa de pouso em Surat Thani, na Tailândia, causando a morte de 101 pessoas. O MD-11 da Swissair, que seguia de Nova York para Genebra cai no Oceano Atlântico perto do Canadá, matando todas as 229 pessoas a bordo. O Airbus A-300 da China Airlines, de Taiwan, cai perto do aeroporto Chiang Kai-Shek, em Taipei, quando tentava pousar em meio à forte neblina e chuva, vindo de Bali, na Indonésia. Todas as 196 pessoas a bordo e sete pessoas no solo morreram. O DC-9 da Cebu Pacific Air se choca contra uma montanha no sul das Filipinas, matando todas as 104 pessoas a bordo.