Religioso gay enfrenta pressão ao ser nomeado deão O religioso homossexual britânico Jeffrey John enfrenta novas pressões ao ser nomeado coordenador dos párocos da Catedral de Saint Albans, na Inglaterra. John, que já abriu mão do cargo de bispo anglicano por conta de uma onda de protestos internacionais e afimou ter um relacionamento celibatário, volta ao centro da polêmica ao receber a nomeação a deão nesta sexta-feira. Os opositores a escolha do reverendo expressaram seu desagrado e consternação antes da cerimônia de nomeação, programada para a tarde de sexta-feira. Dois membros da diocese de St. Albans já interromperam suas contribuições aos fundos da paróquia. ?Não acho que John deva ocupar qualquer posição de alto nível dentro da igreja?, afirmou o vice bispo Paul Gardner, de Exeter e integrante do grupo de pressão da Anglican Mainstream, que sustenta que as sagradas escrituras são contra os homossexuais.