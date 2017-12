Religioso que comenter abuso sexual poderá ser afastado Bispos católicos americanos poderão pedir ao Vaticano o afastamento de qualquer religioso que abusar sexualmente de uma criança ano futuro, e aqueles que molestaram apenas uma vez no passado poderão continuar no ministério sob certas condições, recomendou hoje um painel da igreja. Segundo o plano, clérigos que abusaram de mais de uma criança no passado também poderão ser removidos e tais violações deverão ser reportadas imediatamente às autoridades. Ele também contém pedidos de desculpas às vítimas e enfatiza o comprometimento dos bispos com reformas. As propostas estão contidas em um muito aguardado relatório feito pelo Comitê Sobre Abuso Sexual Ad Hoc, cujo plano agora será levado à votação quando os bispos de todos os Estados Unidos se reunirem entre 13 e 15 deste mês em Dallas. O relatório deixa os bispos abertos para ataques daqueles que pregam uma política de "tolerância zero" para com os abusos sexuais na igreja, o que representa a remoção de todos os religiosos acusados no passados e de todos que forem pegos no futuro. "O abuso sexual contra crianças e jovens cometido por padres e bispos, e a maneira como estes crimes e pecados foram muitas vezes acobertados pelo bispado causaram dor, ira e confusão", afirma o painel. "Estamos profundamente arrependidos pelas vezes que aprofundamos esta dor pelo que fizemos ou pelo que deixamos de fazer". Um alto funcionário do Vaticano disse que a Santa Sé não está preparando uma resposta às recomendações do comitê e que aguardará as decisões que forem tomadas por todos os bispos durante o encontro de Dallas. Tais decisões serão enviadas posteriormente ao Vaticano para aprovação. Segundo o reverendo Thomas Doyle, um dos mais ativos padres na ajuda às vítimas, afirmou que o documento é "certamente extraordinário, levando-se em conta a maneira como a Igreja geralmente responde às crises". "É um novo começo", disse ele "caso o arrependimento prove ser verdadeiro e as garantias, especialmente as que concernem às vítimas, sejam honradas". A Conferência dos Bispos dos Estados Unidos está trabalhando para garantir o direitos das vítimas, ao mesmo tempo em lida com os padres acusados, através de uma política que tem como objetivo restaurar a confiança na Igreja, que vem sendo abalada já há vários meses devido à maneira como os prelados estão administrando os abusos sexuais cometidos pelos clérigos.