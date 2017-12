Religiosos paquistaneses voltam de mãos vazias do Afeganistão A delegação de líderes religiosos paquistaneses que foi a Kandahar, reduto dos chefes espirituais do Taleban, recebeu um sonoro "não" a suas gestões por uma saída negociada ao confronto com os Estados Unidos. Os líderes do regime afegão disseram à ulema (grupo de estudiosos da lei islâmica) que não há fundamento moral nem religioso para entregar Osama bin Laden aos Estados Unidos. A delegação, que voltou hoje mesmo a Islamabad, já saiu enfraquecida da capital paquistanesa, hoje de manhã, com o anúncio de que os cinco principais mulás do Paquistão - e os mais próximos do Taleban - não participariam da missão. Há a expectativa, no entanto, de que esses cinco líderes religiosos, alguns dos quais participaram hoje do protesto de Peshawar, organizem uma missão própria para o Afeganistão.