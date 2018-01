Relíquias do Titanic rendem US$ 103 mil em leilão Uma fita para chapéu de marinheiro com a inscrição RMS Titanic em letras douradas foi vendida por 34 mil libras (US$ 53.000), num leilão nesta sexta-feira. O comprador é um americano que prefere se manter anônimo, disseram os leiloeiros, Henry Aldridge and Sons. Acredita-se que a faixa de chapéu tenha sido a única a escapar do naufrágio. Marshall Brines Drew, então com oito anos de idade, levou-a consigo para o bote salva-vidas número 10. Seu tio, que lhe comprara a fita na loja de lembranças do navio, permaneceu a bordo. A fita foi redescoberta em 1986, depois que Drew morreu. Também nesta sexta-feira foram leiloados um pedaço de carvalho entalhado que seria da escadaria do navio, por 20 mil libras (US$ 31.400) e um cartão postal comprado a bordo do transatlântico, que foi arrematado por 12 mil libras (US$ 18.800). No total, as peças do navio arremataram US$ 103.200. O Titanic afundou em 14 de abril de 1912, após chocar-se com um iceberg. De seus mais de 2.000 passageiros, apenas cerca de 700 sobreviveram.