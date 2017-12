Relógio do apocalipse é adiantado em dois minutos Os ponteiros do "relógio do apocalipse" (Doomsday Clock) moveram-se hoje dois minutos em direção à meia-noite, horário simbólico de um possível "holocausto nuclear". O "acerto" foi feito em função dos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos, pela direção da revista Boletim de Cientistas Atômicos, responsável pelos movimentos do relógio, que há quatro anos não se movia. Em 1998, depois das provas nucleares realizadas pela Índia e pelo Paquistão, os ponteiros foram adiantados em nove minutos. Esta foi a 17ª vez que o relógio, feito de madeira e localizado na redação da revista na Universidade de Chicago, foi ajustado desde a inauguração, em 1947. Hoje, o relógio marca 23h53. Em 1991, ele foi atrasado 17 minutos devido ao otimismo com o fim da guerra fria.